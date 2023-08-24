Туристы в Крыму признались, что перепутали диверсантов с браконьерами Туристы в Оленевке признались, что перепутали диверсантов с браконьерами

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Турист Владимир, отдыхавший накануне в кемпинге в населенном пункте Оленевка в Крыму, в беседе с «МК» признался, что изначально перепутал вооруженных украинских диверсантов, напавших на палаточный лагерь, с браконьерами. По его словам, многие туристы подумали, что преступники пришли ловить рыбу кефаль. О том, что нападавшие были членами украинской ДРГ, они узнали лишь после их исчезновения, подчеркнул Владимир.

С 20 августа тут действует запрет на вылов кефали. Вот люди, услышав стрельбу, и подумали первым делом о незаконном вылове рыбы. А уж потом узнали о диверсантах. Постреляли, а в остальном обстановка тут у нас очень спокойная, курортная. Люди отдыхают, кафе работают, морские прогулки не отменялись, — рассказал мужчина.

Другой турист по имени Андрей признался, что большинство пребывающих в кемпинге находились далеко от прибрежной зоны и не слышали выстрелов. По его словам, это связано со временем появления диверсантов, поскольку те приплыли к берегу около 4:00. При этом он отметил, что одна пуля попала в стену, так что нападение точно не привиделось.

Об обстреле туристического лагеря в ночь на 24 августа сообщал Telegram-канал Baza. По его сведениям, огонь велся из гранатометов и автоматического оружия. Как стало известно каналу, туристы заметили группу из 10 людей на резиновых лодках у побережья Черного моря, которые после обстрела скрылись. Позднее Telegram-канал SHOT сообщил об уничтожении четырех лодок с украинскими диверсантами. По данным канала, были убиты от 15 до 20 человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.