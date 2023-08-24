Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожили на западе Крыма SHOT: у мыса Тарханкут уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами.

Фото: shutterstock.com

Telegram-канал SHOT сообщает, что на западе Крыма уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами. По данным канала, ликвидированы от 15 до 20 человек. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации канала, лодки были уничтожены у мыса Тарханкут. Предполагается, что находившиеся в них диверсанты ранее обстреляли кемпинг с туристами в населенном пункте Оленевка, в Черноморском районе Крыма.

Об обстреле туристического лагеря в ночь на 24 августа сообщал Telegram-канал Baza. По его сведениям, огонь велся из гранатометов и автоматического оружия. Как стало известно каналу, туристы заметили из 10 людей на резиновых лодках у побережья Черного моря, которые после обстрела скрылись. В результате произошедшего никто не пострадал. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на территорию Брянской области. По словам главы региона Владимира Богомаза, атака была отражена пограничниками и росгвардейцами. В результате инцидента никто не пострадал.