Украинские диверсанты попытались проникнуть в российский регион Богомаз: украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

Фото: МО Украины

Украинские диверсанты предприняли попытку проникновения в Брянскую область со стороны Климовского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Действия нарушителей пресекли подразделения ФСБ и Минобороны, уточнил он.

Сегодня украинские диверсанты предприняли попытку прорыва государственной границы в Климовском районе. Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена, — написал Богомаз.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины открывали огонь по региону не менее пяти раз. Атакам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. В результате обстрелов никто не пострадал.

Небольшие разрушения зафиксированы в некоторых районах, добавил он. Так, в одном из городских округов поврежден забор, еще в одном — легковой автомобиль жителя.