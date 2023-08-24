В Крыму обстреляли кемпинг с туристами Baza: 10 человек на лодках обстреляли кемпинг с туристами в Крыму

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Черноморском районе Крыма компания из 10 человек на лодках открыла огонь по кемпингу с туристами, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, стрельба могла вестись из гранатометов и автоматов. В районе был объявлен план «Крепость». Официально местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Baza, инцидент произошел в ночь на 24 августа, под обстрел попали туристы, остановившиеся в кемпинге «Оленевка Village» в Черноморском районе Крыма. В публикации говорится, что изначально люди услышали два громких выстрела из гранатомета. Некоторые из них вышли из палаток и заметили группу из 10 людей на резиновых лодках у побережья Черного моря. Те открыли огонь из автоматического оружия, одна из пуль попала в автокемпинг. После этого стрелки скрылись. В результате произошедшего никто не пострадал. Полиция разыскивает преступников.

Ранее житель Екатеринбурга открыл стрельбу по людям с балкона собственного дома. Обстрел производился из пневматического ружья. По предварительным данным, пули попали в проходивших под окнами мужчину и женщину. Нападавшего задержали.