В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона по людям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу по людям с балкона собственного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, обстрел производился из пневматического ружья. По предварительным данным, пули попали в проходивших под окнами мужчину и женщину. Нападавшего задержали.

Мужчина из балкона пятого этажа дома № 73 на улице Инженерная открыл стрельбу из пневматического ружья. Целился в людей, попал в мужчину и женщину, — сказал собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил факт стрельбы, но отказался комментировать информацию о пострадавших.

Ранее в Уфе 15-летний подросток устроил стрельбу из окна квартиры в сторону расположенного напротив дома детского сада. Происходящее смогла снять на видео соседка. Женщина поинтересовалась у школьника, он ли стрелял в сторону детского сада, и потребовала дать номер родителей. Подросток отказался называть номер отца или матери, но признался, что стрельбу устроил действительно он. Мальчик пояснил, что делал это со скуки и не целился в окна.

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка ранее устроила стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь», чтобы выбраться из запертой квартиры. Живущим по соседству людям она заявила, что ее взяли в плен. Соседи вызвали полицию, но, когда сотрудники МВД прибыли на место, девушка открыла стрельбу по входной двери.