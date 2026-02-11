Банда алчных отморозков. Кто покушался на русского генерала Алексеева

ФСБ России сообщила о поимке третьего подозреваемого в причастности к покушению на генерал-лейтенанта ГРУ Владимира Алексеева. Задержанный выполнял вспомогательные функции, оснащая остальных членов группы необходимым оборудованием. Участники операции руководствовались разными мотивами, но и до покушения не могли похвастаться безоблачной биографией. Кто они такие и что толкнуло их на страшное преступление — в материале NEWS.ru.

Кто участвовал в покушении на Алексеева

Как сообщает ФСБ, третьим фигурантом дела о покушении на генерала Алексеева оказался житель Москвы по имени Павел Васин. На допросе он рассказал, что помогал остальным исполнителям атаки следить за офицером, а также обеспечил соучастников транспортом, видеорегистратором и GPS-трекером. По словам мужчины, он вместе с другими задержанными также вел наблюдение еще за двумя «высокопоставленными сотрудниками» Министерства обороны РФ. По словам Васина, он искал в Сети адреса проживания и сведения о машинах потенциальных жертв, рассчитывая совершить против них теракты.

Павел — сын 67-летнего москвича Виктора Васина, также задержанного по подозрению в организации покушения. Оба мужчины действовали в связке с 66-летним Любомиром Корбой — выходцем с Украины, завербованным СБУ и получившим российский паспорт. Именно он 6 февраля 2026 года подкараулил генерала Алексеева в подъезде его дома и несколько раз выстрелил в него из пистолета.

Подъезд дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева Фото: Стрингер/NEWS.ru

Второй соучастник покушения — 55-летняя Зинаида Серебрицкая. Она снимала квартиру в том же доме, где живет Алексеев, а также раздобыла для Корбы пистолет с глушителем и передала ему ключ от двери в подъезд. Серебрицкой удалось покинуть территорию России — сейчас она, предположительно, скрывается на Украине.

Генерал Алексеев выжил после покушения и был доставлен в одну из московских больниц — его состояние оценивается как стабильное: по словам источников, военный находится в сознании и может говорить.

Что известно о киллерах

На поимку киллера и его сообщников были брошены все силы МВД, ФСБ и Следственного комитета. Силовикам удалось выследить Корбу по камерам видеонаблюдения: они установили, что преступник прошел паспортный контроль в одном из столичных аэропортов и успел вылететь в Дубай. Однако уже через день при содействии властей ОАЭ Корба в наручниках был возвращен в Москву.

На Украине он был известен как директор совместного украинско-польского предприятия «Терпол», которое работало в Тернополе до 2009 года. Также человек с аналогичными Ф. И. О. числился учредителем нескольких московских фирм, а в соцсетях его имя упоминается в негативном контексте: некоторые пользователи называют Корбу «мошенником».

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Оперативники установили, что в вербовке Корбы участвовали спецслужбы не только Украины, но и Польши, которым оказал помощь его сын Любош. Перед покушением Любомир прошел подготовку на полигоне в Киеве, а на территорию РФ прибыл в августе 2025 года через Кишинев и Тбилиси. Сам Корба признался, что за свою работу регулярно получал «гонорар» от СБУ. «Мне платили $2000 в месяц», — заявил он на допросе. При этом непосредственно за убийство Алексеева он рассчитывал получить еще $30 тысяч.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru отметил, что объектами пристального внимания вербовщиков из СБУ становятся люди совершенно разных возрастных категорий и социальных групп.

«Мы видим, что есть люди и под 60 лет. Сработать может и пенсионер, и подросток. Есть три основных мотива исполнителей. Первое — материальная заинтересованность. Второе — идеология. Третье — семейно‑социальный фактор: у нас есть семьи, где мама русская, а папа украинец, и как воспитывался ребенок — неизвестно. Многие так называемые беженцы, пришедшие к нам с Украины, были заранее завербованы СБУ и ГУР», — пояснил эксперт.

При чем тут «пятая колонна»

Связи Корбы с СБУ на допросе подтвердил и Васин-старший. Он помогал сообщнику, арендуя для него конспиративную квартиру. Сам москвич при этом участвовал в покушении «по террористическим мотивам», как отметили в ФСБ.

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Прежде Васин активно поддерживал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена), участвовал в протестных акциях в Москве и регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального». Он публиковал в своих соцсетях посты против поправок в Конституцию и в поддержку лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, осужденного в РФ за экстремистскую деятельность.

О политических взглядах еще одной участницы преступления — Серебрицкой — ничего не известно. Однако заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что украинские спецслужбы нередко используют для диверсий женщин — они могут выступать как курьеры или в качестве «прикрытия».

«Спецслужбы Украины берут и пожилых, и помоложе — людей непримечательных. Используют даже инвалидов и вообще кого угодно. Многие из их приемов унаследованы от гитлеровских спецслужб», — указал эксперт.

При этом Дандыкин считает, что в деле стоит искать не только украинский след: по его словам, непосредственное отношение к покушению на генерала Алексеева могли иметь и зарубежные силовики.

«Не стоит забывать, что стрелявший — выходец с Западной Украины, а его сын связан с польскими спецслужбами. Их след здесь вполне вероятен. В Польше сильна русофобия, а связи с ними у украинских силовиков налажены так же, как с ЦРУ и MI6», — резюмировал собеседник.

