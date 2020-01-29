Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что судьба опозорившегося, исключённого из партии и отрешённого от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
Так будет с каждым чиновником, который не слышит Президента. Независимо от должности или статуса, — процитировали Турчака в пресс-службе партии.
Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности 29 января «в связи с утратой доверия».
Как писал NEWS.ru, в середине января глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен