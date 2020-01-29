Андрей Турчак Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что судьба опозорившегося, исключённого из партии и отрешённого от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».

Так будет с каждым чиновником, который не слышит Президента. Независимо от должности или статуса, — процитировали Турчака в пресс-службе партии.

Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности 29 января «в связи с утратой доверия».

Как писал NEWS.ru, в середине января глава Чувашии заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.

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