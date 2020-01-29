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Представитель властей Хабаровского края в ближайшие дни заберёт двух детей, которые были оставлены в московском аэропорту Шереметьево.

Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет, — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области. Однако там отмечено, что представитель вылетит в столицу в ближайшие...