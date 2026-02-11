Трое владельцев квартир чуть не обрушили 17-этажный дом ради бизнес-идеи Собственники незаконно убрали несущие стены в многоэтажном доме в Воронеже

В воронежском ЖК «Яблоневые сады» владельцы трех квартир убирают несущие стены, подвергая опасности обрушения 17-этажный дом, передает Telegram-канал Readovka. По его данным, они решили сделать коммерческое помещение на первом этаже.

Работы начались без согласования с управляющей компанией и жильцами дома. В материале сказано, что в договоре о покупке квартир, который подписывали собственники, есть четкий запрет на изменение планировки дома из-за ОБД-технологии, при которой дома выстраиваются из готовых блоков-комнат, собранных на предприятиях. УК потребовала вернуть все стены на место и сообщила о нарушении в районное управление.

