11 февраля 2026 в 18:17

Трое владельцев квартир чуть не обрушили 17-этажный дом ради бизнес-идеи

Собственники незаконно убрали несущие стены в многоэтажном доме в Воронеже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В воронежском ЖК «Яблоневые сады» владельцы трех квартир убирают несущие стены, подвергая опасности обрушения 17-этажный дом, передает Telegram-канал Readovka. По его данным, они решили сделать коммерческое помещение на первом этаже.

Работы начались без согласования с управляющей компанией и жильцами дома. В материале сказано, что в договоре о покупке квартир, который подписывали собственники, есть четкий запрет на изменение планировки дома из-за ОБД-технологии, при которой дома выстраиваются из готовых блоков-комнат, собранных на предприятиях. УК потребовала вернуть все стены на место и сообщила о нарушении в районное управление.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик из Красноярска случайно поджег автомобиль BMW X5 стоимостью почти 3 млн рублей и теперь может остаться без жилья. Ребенок потерял родителей, и некому покрыть ущерб, поэтому рассматривается возможность продажи квартиры, оставшейся по наследству.

Ранее сообщалось, что в Казани в пятиэтажном жилом доме обрушилась кровля над двумя подъездами. В районной администрации сообщили, что угрозы дальнейшего разрушения конструкций нет — сейчас управляющая компания приступила к восстановительным работам.

