Трое детей попали в реанимацию после обеда в питерской школьной столовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тринадцать учащихся школы № 608 Кировского района Санкт-Петербурга госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в школьной столовой, сообщает управление Роспотребнадзора по городу. Как уточняет «Фонтанка», трое из них находятся в реанимации. Всего в учебном заведении зарегистрировано 17 случаев отравления.

В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ № 608, <...> управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование, — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Петербургу.

Отмечается, что питанием в школе занимается АО «Комбинат питания «Кировский». Роспотребнадзор выясняет причины случившегося, проводятся лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что школьникам в Улан-Удэ на десерт раздали злаковые батончики с червями. Дети обнаружили живых личинок в некоторых упаковках, выданных на обед. В городском комбинате школьного питания пояснили, что при приемке продуктов вскрывались 15 батончиков, никаких дефектов в них обнаружено не было. Испорченный товар, по ее словам, уже вернули производителю.