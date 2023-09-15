Три уголовных дела возбудили из-за очагов сибирской язвы под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил три уголовных дела из-за выявления очагов сибирской язвы под Воронежем, передает пресс-служба регионального ведомства. В Воронежской области госпитализированы десять человек.

Уголовные дела возбуждены по фактам нарушения ветеринарных правил, повлекших по неосторожности тяжкие последствия, производства в целях сбыта и сбыта группой лиц по предварительному сговору опасной для жизни и здоровья продукции, а также по факту халатности.

Фигурантами дела стали скупщики некачественного мяса в Панинском районе, поставщики, реализовавшие мясо на рынке в Воронеже, владелица подсобного хозяйства, а также глава крестьянско-фермерского хозяйства в Богучарском районе.

Ранее число госпитализированных пациентов из-за очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области выросло до девяти. Все нововыявленные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Причиной распространения сибирской язвы в России является жадность людей, заявил врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он уточнил, что некоторые россияне, содержащие частный скот, забивают заболевших животных и пытаются продать мясо.