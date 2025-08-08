Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:03

Три сотрудника «Брянскавтодора» пострадали из-за атаки ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Три сотрудника «Брянскавтодора» пострадали в Климовском районе из-за атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что раненых доставили в больницу, а автомобиль дорожной службы был уничтожен.

В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы, — написал Богомаз.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в первой половине дня 8 августа сбили более 30 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, дроны пытались атаковать объекты на российской территории в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени.

До этого пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны РФ ранее заявили, что силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами 8 августа с 09:45 до 11:15 по московскому времени. Отмечается, что над Орловской областью сбили шесть БПЛА. Также беспилотники уничтожили в Курской области и над Краснодарским краем.

