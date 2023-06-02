Три района Белгородской области попали под обстрелы ВСУ Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают три района Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные нанесли удары по городу Шебекино Белгородской области, селу Вязовое Краснояружского района и селу Тишанка Волоконовского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет. При атаке на Шебекино загорелись две квартиры в многоэтажных жилых домах, семь частных домов, а также автомобили и хозпостройки.

ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области. Слава богу, пострадавших нет. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили. В Новой Таволжанке повреждено семь частных домовладений, две хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается, — написал Гладков.

В Вязовом при обстрелах была повреждена сельскохозяйственная техника, а в Тишанке — линия электропередач, рассказал белгородский губернатор. Он уточнил, что на местах работают аварийные службы региона.

Ранее Гладков рассказал, что в ночь на 2 июня украинские военные продолжили обстреливать Шебекинский городской округ. При этом он подчеркнул, что ночь в области прошла спокойно относительно предыдущей.

Позднее Гладков сообщил о гибели двух человек в результате ударов ВСУ по автодороге в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.