https://static.news.ru/photo/e93578ee-7185-11ea-9fcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Положительный результат анализов на коронавирус подтверждён у троих жителей Челябинской области. Всего в регионе инфицированы 12 человек.

Все они госпитализированы, находятся в изолированных боксах и получают необходимое лечение.

Ещё 15 человек находятся в инфекционном стационаре под наблюдением медиков. У них предварительно положительные анализы на COVID-19, которые проверяются новосибирским центром «Вектор», сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

Согласно последним данным, в России 1271 случай коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека заразились коронавирусом в Мурманской области. Всего в регионе трое инфицированных, ещё у 16 человек тесты показали предварительно положительный результат.