https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оперативный штаб по коронавирусу Мурманской области сообщил о распространении коронавируса. В регионе подтверждено ещё два случая заражения COVID-19.

Всего в области три пациента с подтверждённым коронавирусом, говорится в Telegram-канале оперштаба. Кроме того, у 16 человек тесты предварительно дали положительный результат.

Власти региона в связи с этим на две недели ограничили въезд в города Кировск и Апатиты. Ограничение вступит в силу с 06:00 по московскому времени в воскресенье, 29 марта. Оно будет длиться 14 дней.

Как писал NEWS.ru, количество заражённых вирусом COVID-19 в России приблизилось к 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.