Оперативный штаб по коронавирусу Мурманской области сообщил о распространении коронавируса. В регионе подтверждено ещё два случая заражения COVID-19.
Всего в области три пациента с подтверждённым коронавирусом,
Власти региона в связи с этим на две недели ограничили въезд в города Кировск и Апатиты. Ограничение вступит в силу с 06:00 по московскому времени в воскресенье, 29 марта. Оно будет длиться 14 дней.
Как писал NEWS.ru, количество заражённых вирусом COVID-19 в России приблизилось к 1,3 тысячи человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.
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