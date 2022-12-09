Трое человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с КамАЗом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с КамАЗом в Московской области, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка МВД. ДТП произошло на 86-м км автодороги М-7 «Волга», в районе деревни Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель автобуса и два пассажира получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в МВД.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Предположительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции. Установление обстоятельств ДТП контролируется Орехово-Зуевской прокуратурой, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.