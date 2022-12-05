Три человека погибли из-за взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области на аэродроме загорелся бензовоз, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В результате взрыва транспортного средства погибли три человека, еще шесть получили ранения. Кроме этого повреждения получил стоящий рядом самолет. Местные власти пока не прокомментировали эту информацию.

Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли, — рассказал собеседник агентства.

Утром 5 декабря в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, им стал 40-летний местный житель.