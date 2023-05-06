Трем регионам России грозят обширные природные пожары ВНИИ ГОЧС: трем регионам Сибири грозят скорые и крупные природные пожары

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что на этой неделе возможно возникновение очагов крупных природных пожаров в трех регионах Сибирского федерального округа. По данным ученых, под угрозой находятся Новосибирская, Иркутская и Омская области, отмечается на сайте научного института.

Во ВНИИ ГОЧС на уходящей неделе фиксировали серьезный рост термических точек на юге Сибирского федерального округа.

В результате повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях в Новосибирской, Иркутской и Омской областях, — подчеркивается в сообщении.

Кроме того ученые прогнозируют высокий класс пожарной опасности в Забайкалье, на Ставрополье, в Астраханской, Новгородской и Псковской областях, а также на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов.

Ранее ГУ МЧС Курганской области сообщило, что угроза лесных пожаров для населенных пунктов региона устранена. В общей сложности в борьбе с огнем в регионе задействованы 438 человек. Также в регион прибыл самолет-амфибия Бе-200 ЧС.