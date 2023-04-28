В Курганской области ликвидирована угроза лесных пожаров МЧС: угроза населенным пунктам Курганской области от лесных пожаров снята

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Угроза лесных пожаров для населенных пунктов Курганской области на данный момент устранена, сообщили в региональном ГУ МЧС утром 28 апреля. В общей сложности в борьбе с огнем в регионе задействованы 438 человек.

В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра... Общая группировка сил и средств, сосредоточенная для борьбы с природными пожарами, составляет 438 человек и 122 единицы техники, — говорится в сообщении.

В регион прибыл самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Работа авиагрупп (вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и амфибии Бе-200 ЧС) запланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных районах.

27 апреля МЧС сообщило, что пять строений загорелись на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области. Огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. К тушению огня привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пожаром были охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек. В локализации ЧП задействовали аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.