15 августа 2025 в 17:32

Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии

Фото: vk.com/baikalpso

В Бурятии спасли 69-летнего туриста, который получил серьезную травму позвоночника при падении, пишет «МК в Бурятии». Мужчина вместе с еще одним путешественником застрял на маршруте между поселком Аршан и турбазой «Шумак» в районе реки Китой.

На место ЧП прибыла спасательная группа из трех человек. Они незамедлительно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали временную ночевку до улучшения условий для дальнейшей воздушной эвакуации.

Вертолет МЧС прибыл на подготовленную бригадой посадочную площадку. Специалисты бережно транспортировали пострадавшего на специальных носилках и разместили на борту воздушного судна. В удовлетворительном состоянии туриста доставили в медицинское учреждение Иркутска.

Ранее в Нижегородской области сотрудники МЧС спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту. Опасную прогулку устроила группа подростков.

