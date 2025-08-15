Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии

В Бурятии спасли 69-летнего туриста, который получил серьезную травму позвоночника при падении, пишет «МК в Бурятии». Мужчина вместе с еще одним путешественником застрял на маршруте между поселком Аршан и турбазой «Шумак» в районе реки Китой.

На место ЧП прибыла спасательная группа из трех человек. Они незамедлительно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и организовали временную ночевку до улучшения условий для дальнейшей воздушной эвакуации.

Вертолет МЧС прибыл на подготовленную бригадой посадочную площадку. Специалисты бережно транспортировали пострадавшего на специальных носилках и разместили на борту воздушного судна. В удовлетворительном состоянии туриста доставили в медицинское учреждение Иркутска.

