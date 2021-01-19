Трагедия на Домбае выявила системные проблемы в работе лавинных служб

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Волонтёры выложили видео с помещением в Казани, в котором граждане Молдавии держали инвалидов-рабов, пишет inkazan.ru . Люди жили в барачных условиях, а за неповиновение хозяевам их регулярно избивали. Инвалидов заставляли попрошайничать.

Башкирия

В Уфе прошёл митинг у дома правительства. Жители были возмущены стоимостью услуг на горячую воду и отопление в январе и требовали снижения тарифов. Как пишет Mkset , судя по видео в Сети, к башкирскому Белому дому пришли более 100 человек.

Нижегородская область

В Нижегородской области из-за оттока трудовых мигрантов некому работать в сферах ЖКХ, строительства и торговли. По сравнению с 2019 годом поток приезжих сократился почти на 65%, пишет NewsNN .

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удмуртия

В Удмуртии наложили штраф в 1,1 млн рублей на регионального бюджетного застройщика «Престиж». Как пишет udm-info.ru , предприятие незаконно использовало природные недры на территории государственного природного заказника «Салинский».

Ростовская область

В Ростовской области 47-летняя женщина утопила своего новорождённого внука, пишет rostovgazeta.ru . Она самостоятельно приняла роды у дочери, а затем кинула младенца в ведро с водой.

Приморье

В Артёме за ограбление зоомагазина задержали мужчину, пишет vostokmedia.com . Из кассы он украл 700 рублей, которые хотел потратить на алкоголь. Злоумышленник также забрал с собой клетку с волнистыми попугайчиками — он планировал подарить их своей возлюбленной.

Омская область

Омичи в массовом порядке были госпитализированы в кардиодиспансер из-за долгих новогодних праздников и резких перепадов температур. Как пишет gorod55.ru , у многих людей наблюдаются тахикардия, головокружение, слабость, нехватка воздуха и чувство сжатия в груди. Местных жителей встревожила очередь из скорых в центре Омска. В местном Минздраве пояснили, что из-за COVID-19 скорость принятия пациентов с такими симптомами возросла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

В Бузулуке порыв трубы в многоквартирном доме привёл к провалу пола и трещинам в стенах. Как пишет 56orb.ru , проседание произошло в результате полного затопления квартиры. По словам хозяйки, причину аварии устранили в тот же день, но к составлению акта приступили лишь спустя две недели. При этом выселять из аварийного жилья её вместе с ребёнком отказываются.

Карелия

Число мигрантов резко уменьшилось в республике из-за пандемии коронавируса. Как сообщает karelinform.ru , сокращение составило 80%. Если в 2019-м в Карелию въехало 360 тысяч иностранцев, то в прошлом году этот показатель снизился до 70 тысяч.

Тюменская область

После пожара в частном пансионате в посёлке Боровский журналисты издания nashgorod.ru изучили, как полиция и прокуратура проверяют пожарную безопасность в Тюмени. Выяснилось, что надзорные органы провели свою работу поверхностно, закрыв глаза на многочисленные нарушения. Примечательно, что в 2019-м плановые проверки вообще не проводились, а в прошлом году их было всего пять. Одна из них завершилась вынесением постановления об устранении недостатков противопожарной безопасности.

72.mchs.gov.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае добыли почти 23 тонны золота. Как сообщает transsibinfo.com , это четвёртый показатель по стране. Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли составили более 8,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2020 году.

Карачаево-Черкесская Республика

Сход лавины на Домбае, приведший к гибели минимум одного человека, обнажил системные проблемы в работе лавинных служб. Как пишет newstracker.ru , по словам эксперта, у нынешних сотрудников нет актуальных рекомендаций, из-за чего второй раз за сезон происходит трагедия. По мнению специалиста, Россия должна соответствовать мировым стандартам и перенимать опыт у более опытных стран.

Челябинская область

Многодетная семья из-за лошадей попала под прицел местной администрации и Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Как пишет «Курс дела» , женщина начала разводить животных, чтобы прокормить троих детей. Для этого она построила временный хлев, который не понравился соседям — они пожаловались на незаконные постройки в частном дворе. Теперь женщина должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ХМАО

За минувшую неделю в Нижневартовске оштрафованы более 140 человек за нарушение масочного режима и свыше 160 предприятий наказаны за несоблюдение установленных ограничений. Как пишет muksun.fm , родители троих несовершеннолетних получат штрафы за пребывание детей без сопровождения. Пять штрафов получили хозяева заведений общепита и развлекательных заведений.

Волгоградская область

Прокуратура уличила в служебном подлоге судебного пристава в Волжском. Как пишет novostivolgograda.ru , фальсификация была обнаружена в деле гражданина, обвиняемого в неуплате алиментов. Установлено, что подписи в протоколе допроса и иных следственных действиях поставлены не подозреваемым, а также искажён ряд фактических обстоятельств дела.

Свердловская область

В аптеках Екатеринбурга отсутствует недорогое средство для астматиков. Как пишет издание tagilcity.ru , стоимость лекарства начинается от 12 рублей, в связи с чем препарат от астмы «Эуфиллин» низкорентабелен. Его производство не планируется в первые три месяца 2021 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинградская область

В Петербурге до конца января вырубят более сотни ясеней, поражённых опасным вредителем. Как пишет newia.ru , все эти деревья погибли из-за агрессивных личинок жука-паразита. Взамен будут высажены лиственницы или дубы. В данный момент не существует эффективных методов борьбы со стволовым вредителем, который был обнаружен в Петербурге в прошлом году.

Хакасия

Хакасию впервые за три года признали регионом с высокой прозрачностью госзакупок. Как сообщает newkhakasiya.online , в регионе функционирует электронный магазин, который позволяет заключать контракты в прозрачной и конкурентной среде. В 2020 году на этом ресурсе было размещено 1536 закупок, заключено 939 контрактов на сумму более 73 млн рублей.

Сибирь

Около 10 новосибирских школ продлят учебный год из-за коронавируса. Как пишет atas.info , пока известно, что учебные заведения планируют продлить учебу на 5--10 дней. Но выпускников девятых и 11-х классов это не коснётся. Точный список школ, в которых учебный год будет увеличен, составят в апреле 2021 года.