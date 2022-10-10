Топ-менеджера БАЭС арестовали по обвинению в коррупции Топ-менеджера Белоярской атомной электростанции Васькина арестовали по обвинению в коррупции

Фото: rosenergoatom.ru

Белоярская атомная электростанция

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 24 декабря топ-менеджера Белоярской атомной электростанции Дениса Васькина, передает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник. Известно, что 46-летнего мужчину обвиняют в получении, посредничестве и даче взятки в особо крупном размере. Сотрудники свердловского управления ФСБ задержали Васькина в конце сентября.

Денису Васькину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК, части 5 статьи 291 УК и части 4 статьи 291.1, — заявили в Ленинском суде.

Васькин работал на БАЭС с 2019 года. В пресс-службе регионального УФСБ заявили, что не могут комментировать ситуацию из-за недопустимости разглашения данных предварительного расследования в соответствии с частью 1 статьи 161 УПК РФ.

Ранее суд приговорил экс-замначальника управления центрального аппарата МВД РФ Светлану Алешину к 11 годам колонии за получение взятки в размере 40 млн рублей. Вместе с ней срок получили и ее подельники — 58-летнего супруга Алешиной приговорили к восьми годам, а 60-летний москвич Полюдов, участник коррупционной схемы, получил семь лет. Отмечается, что полная сумма взятки должна была составить 325 млн рублей, однако МВД в одностороннем порядке расторгло контракт со страховой фирмой.