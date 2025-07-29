«Точный удар нашей птички»: Кадыров показал видео уничтожения техники ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал видео уничтожения техники ВСУ на Харьковском направлении. Он сообщил, что удар по ней нанес отряд операторов БПЛА «Изя», который и обнаружил вражеский автомобиль во время аэроразведки.

В зеленке наши коптерщики обнаружили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон-камикадзе. Теперь уж точно укрофашисты на этом автомобиле передвигаться не будут. Точный удар нашей «птички» лишил их транспорта, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, сначала позиции врага выявляют операторы БПЛА, а после по ним начинают бить FPV-расчеты. Кадыров подчеркнул, что военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

До этого источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны не комментировало эту информацию.