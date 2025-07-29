Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 19:40

«Точный удар нашей птички»: Кадыров показал видео уничтожения техники ВСУ

Кадыров опубликовал видео уничтожения техники ВСУ на Харьковском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал видео уничтожения техники ВСУ на Харьковском направлении. Он сообщил, что удар по ней нанес отряд операторов БПЛА «Изя», который и обнаружил вражеский автомобиль во время аэроразведки.

В зеленке наши коптерщики обнаружили вражескую технику, по которой сразу же был выпущен дрон-камикадзе. Теперь уж точно укрофашисты на этом автомобиле передвигаться не будут. Точный удар нашей «птички» лишил их транспорта, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что российские операторы БПЛА ежедневно уничтожают огневые точки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, сначала позиции врага выявляют операторы БПЛА, а после по ним начинают бить FPV-расчеты. Кадыров подчеркнул, что военнослужащие наносят «невосполнимый ущерб противнику».

До этого источник в силовых структурах сообщил, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска в ДНР начались столкновения российских и украинских войск. Бои фиксируются в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

Россия
Чечня
Рамзан Кадыров
СВО
Харьковская область
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей
Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради «красивых русских женщин»
Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России
«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом
ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области
Европейская страна оставила Украину без гаубиц
Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США
Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины
Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США
Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак
В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США
Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса
Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году
«Аэрофлот» раскрыл количество выполненных рейсов за день
«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше
Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой
Вологодские кадеты вытащили пьяного рыбака из-под перевернувшейся лодки
Роспотребнадзор раскрыл шансы распространения лихорадки чикунгунья в России
Мужчина получил 12 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней
Экс-советник Белого дома призвал Москву объявить о победе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.