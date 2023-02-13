Тигра заподозрили в жестоком убийстве жителя Сахалина

Фото: unsplash

В Хабаровском крае нашли останки охотника с Сахалина, который, предположительно, скончался от нападения тигра, рассказал ТАСС представитель администрации Советско-Гаванского района. По его словам, на месте обнаружения тела были найдены следы дикого животного. Следствие начало проверку.

Останки человека нашли в районе поселения Нельма в южной части района, рядом были обнаружены следы, похожие на тигриные. Погиб охотник, житель Сахалина, — уточнил собеседник агентства.

Как рассказали местные власти, тело мужчины было обнаружено спустя несколько дней с момента его гибели. По их словам, мужчина приехал в поселение поохотиться, но долго не выходил на связь с родственниками. Именно они и обратились с просьбой разыскать мужчину.

Ранее стало известно, что на территорию детдома в хабаровском селе Найхин зашел тигр с мертвой собакой в зубах. Хищника видели как минимум в трех селах: ночью он попал в объектив камер возле стадиона. Его жертвой стал пес, охранявший склад. По словам охотоведов, тигр — четырехлетний самец. К детскому учреждению он пришел, когда на улице не было воспитанников и охраны. Пострадавших среди людей нет.

До этого жители села Бичевая заметили вышедшего на прогулку амурского тигра. По словам главы населенного пункта Ирины Самодуровой, дикое животное не нанесло никому травм, но напугало местных жителей. Вскоре зверь покинул Бичевую, сломав забор.