Тезку Реввы заподозрили в продаже красивых номеров в соцсетях В Ставрополе тезку Александра Реввы и его отца подозревают в махинациях с красивыми автономерами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Ставрополе началась проверка в отношении тезки известного юмориста Александра Реввы и его отца, сотрудника ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT. Предполагается, что родственники незаконным образом продали не менее 12 красивых номеров для автомобилей.

По версии следствия, 48-летний инспектор ДПС, старший лейтенант Николай Рева регистрировал номера серий К777АА-26, К007АА-126, К008АА-126, Е080ХХ-126 на старую «семерку», переоформлял их на сына, а тот размещал в соцсетях объявления о продаже «нарядных» номерных знаков. Стоимость некоторых товаров на черном рынке оценивалась в сотни тысяч рублей.

Покупателей младший Рева принимал в здании напротив работы своего отца. В арендованном офисе он оформлял договоры купли-продажи на машины с нужными номерами и страховал их.

Если в отношении инспектора подтвердятся факты злоупотребления должностными полномочиями, то ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Ставрополе в махинациях с полисами ОСАГО заподозрили более 80 сотрудников ГИБДД. Они оформляли страховку по одинаковым полисам от разных граждан. Таким образом было оформлено порядка 600 разрешений на пользование автотранспортом.