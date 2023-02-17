Тело пятимесячного младенца нашли в квартире в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в квартире на проспекте Энгельса нашли тело младенца. Погибшему ребенку было пять месяцев. Причины смерти на данный момент неизвестны. Труп был передан в морг, сообщают «Невские новости».

Как уточняет издание, младенец проживал в полной семье, отец и мать на учетах не состояли. Погибший был не единственным ребенком, родители также воспитывают четырехлетнего мальчика.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, на теле ребенка нет следов насильственной смерти. Труп был направлен в морг для установления точных причин смерти. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

В городе Луга Ленинградской области ранее мать обнаружила тело новорожденного сына в кровати. Женщина спала вместе с младенцем. Судмедэксперты установили, что мать удушила ребенка во сне. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Подмосковье 14 февраля ребенок чудом выжил, упав на пути перед ехавшим поездом. Машинист электропоезда успел вовремя остановить электричку, буквально перед упавшей коляской с четырехмесячным младенцем внутри. Сейчас ребенку ничего не угрожает.