В Подмосковье младенец чудом выжил, упав на пути перед поездом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе пригородный электропоезд едва не проехался по четырехмесячному младенцу, упавшему на пути с платформы, об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП Москва и МО» в соцсети «ВКонтакте». Как пишут авторы публикаций, машинист остановил поезд буквально в миллиметре от тела ребенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Заря в Балашихе. По данным журналистов, мать стояла с коляской с младенцем на платформе. В тот момент, когда женщина отвлеклась, коляска покатилась с платформы и упала на пути. Заранее заметивший это машинист приближающегося электропоезда совершил экстренное торможение и тем самым спас жизнь четырехмесячному ребенку.

Ранее стало известно, что новорожденный младенец трагически погиб на северо-востоке Франции. В время сбора урожая его переехал трактор. Инцидент произошел в окрестностях коммуны Бетон, департамент Марна. По факту непредумышленного убийства было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что на Кубани произошло ДТП, где погибли новорожденный младенец и его отец, которые ехали из роддома домой. Еще по меньшей мере три человека пострадали.