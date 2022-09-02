Трактор переехал младенца во время сбора винограда во Франции

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Новорожденный младенец трагически погиб на северо-востоке Франции. В время сбора урожая его переехал трактор. Об этом сообщает издание Est Eclair. Инцидент произошел в окрестностях комунны Бетон, департамент Марна.

По данным издания, колыбель с четырехмесячным ребенком лежала в тени колеса трактора. Его водителя задержали для допроса, позднее он был отпущен без предъявления обвинений..

Он сказал, что сделал пробное движение, перед тем как запустить трактор, и на данный момент мы отдаем предпочтение версии совершенно случайного инцидента, — сообщила прокурор департамента Омбелин Маюзье.

Она также добавила, что возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства. Следствию предстоит выяснить, почему младенец оказался на месте сельхозработ.

Ранее сообщалось, что на Кубани произошло ДТП, в котором погибли новорожденный младенец и его отец, которые ехали из роддома домой. Еще по меньшей мере три человека пострадали.