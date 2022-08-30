На Кубани новорожденный младенец и его отец погиби в ДТП

Фото: vk.com/slavyansk2

На Кубани произошло ДТП, в котором погибли новорожденный младенец и его отец, которые ехали из роддома домой. Еще по меньшей мере три человека пострадали, рассказали NEWS.ru в пресс-службе главка МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла на трассе Славянск-на-Кубани-Ачуево. В автомобиль ВАЗ-2109 с возвращавшейся из роддома семьей врезалась Lada Priora, водитель которой выехал на встречную полосу.

Водитель «девятки» и его новорожденный сын скончались на месте происшествия. Его супруга и 6-летняя дочь госпитализированы и находятся в реанимации. В больницу попали также водитель второго автомобиля и его пассажиры, но их число не называется.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на трассе Уваровка — Ивакино — Можайск произошло лобовое столкновение двух иномарок, BMW и Mercedes. В результате два человека погибли и еще трое, в том числе два ребенка, пострадали.

В Ярославской области произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля скорой помощи. Погибли трое медработников. В результате разлива топлива вспыхнул пожар, который перекинулся на жилые дома. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.