Бригада медиков погибла в ДТП в Ярославской области Бригада медиков погибла в ДТП со скорой и бензовозом в Ярославской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в Ярославской области, в котором, по предварительным данным, погибла бригада медиков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Уточняется, что авария с участием кареты скорой помощи, бензовоза и легкового автомобиля произошла в деревне Воробино, на трассе по дороге на Туношну. В месте столкновения из-за разлива топлива вспыхнул пожар, который перекинулся на жилые постройки.

В результате ДТП произошел разлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелось два частных жилых одноэтажных дома. Предварительно, три погибших, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что движение на трассе Ярославль — Кострома остановлено. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В его ликвидации участвуют 45 человек и 16 единиц техники.

Гибель троих медиков вскоре подтвердил в Telegram врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Он выразил соболезнования родным жертв ДТП и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Еще одно смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в ночь на 15 августа. В нем погибли пять человек и двое получили травмы. В машину медслужбы врезалась легковушка с подростками. Молодые люди угнали Hyundai Accent и на скорости 170 км/ч пытались скрыться от полицейских. В результате водитель решил проскочить на красный сигнал светофора, не справился с управлением и иномарка влетела в реанимобиль.