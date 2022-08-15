Пять человек погибли в ДТП со скорой из-за подростков в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек погибли и двое получили травмы в ДТП со скорой в Нижнем Тагиле. В машину врезалась легковушка, которую угнали подростки, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на перекрёстке улиц Газетная и Октябрьская. Молодые люди угнали Hyundai Accent и на скорости 170 км/ч пытались скрыться от полицейских. В результате водитель решил проскочить на красный сигнал светофора, не справился с управлением, иномарка врезалась в карету скорой. После столкновения легковой автомобиль с подростками загорелся. В результате погибли находившаяся в служебной машине женщина-фельдшер, водитель и три пассажира Hyundai Accent.

Ещё два человека — пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы, — рассказал агентству начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

На место происшествия выехали экстренные службы. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания США один человек погиб и 15 пострадали из-за автомобиля, который врезался в толпу людей. Авария произошла 14 августа в городе Бервик.