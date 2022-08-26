Два человека погибли в лобовой аварии в Подмосковье

Фото: Москва 24/7/vk.com

Два человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок BMW и Mercedes в Можайском районе на трассе «Уваровка — Ивановка — Можайск», рассказал представитель МВД в разговоре с NEWS.ru. Еще трое человек, среди которых двое детей семи и 11 лет, получили травмы. По словам спикера, девочку перевели на амбулаторное лечение. За жизнь второго пострадавшего ребенка борются врачи. На месте работают экипажи ДПС и медики. Специалисты устанавливают причины ДТП.

В 12-30 на 55 км автодороги Уваровка-Ивакино-Можайск 23-летний водитель управляя автомобилем Mercedes выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW. В результате ДТП два человека скончались, еще трое пострадали. Среди пострадавших есть дети семи и 11 лет. Девочка на данный момент уже переведена на амбулаторное лечение, за жизнь второго борются врачи. Причины ДТП устанавливаются, — заявили в МВД.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Авария произошла 24 августа около 15:15 мск. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль Mercedes.

23 августа в Москве три человека пострадали в результате массовой аварии на 83-м километре МКАД, где столкнулись две легковушки. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле» остановился из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть машину. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд автомобиль такси.