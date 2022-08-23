В Москве трое пострадали при массовом ДТП на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека получили травмы в результате массовой аварии на 83 километре МКАД, где столкнулись несколько легковых автомобилей, сообщили NEWS.ru в МЧС. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы.

По адресу 83 км МКАД произошло столкновение легковых автомобилей. По имеющейся информации на данный момент пострадало 3 человека. Помощь сотрудников МЧС на месте не потребовалось. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения столицы, — заявили в МЧС.

По данным Госавтоинспекции Москвы, водитель автомобиля «Шевроле» остановился из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть автомобиль. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд автомобиль такси. В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир «Шевроле», которые в момент ДТП находились рядом с транспортным средством.

Ранее на Смоленской-Сенной площади произошла авария с участием мотоцикла и двух автомобилей, момент инцидента попал в объективы дорожных камер наблюдения. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он скончался на месте от полученных травм.