Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области В Нижегородской области девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Автозаводском шоссе в Дзержинске Нижегородской области, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, на месте работают три бригады скорой помощи.

Предварительное число пострадавших 9 человек. На месте работают 3 бригады скорой медицинский помощи, — написал Мелик-Гусейнов.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили ТАСС, что авария произошла около 15:15 мск. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль Mercedes. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Проводится проверка, говорится в сообщении.

Сутками ранее в Москве три человека пострадали в результате массовой аварии на 83-м километре МКАД, где столкнулись две легковушки. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Шевроле» остановился из-за технической неисправности, после чего вместе с пассажиром вышел на проезжую часть осмотреть машину. В этот момент на неисправное транспортное средство совершил наезд автомобиль такси.