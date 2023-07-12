Техника из США досталась российским военным в ходе боев на севере ДНР «РВ»: американская БМП Bradley попала в руки ВС РФ в ходе боев на севере ДНР

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

M2 Bradley

Российские военные заполучили в качестве трофея американскую боевую машину пехоты M2 Bradley, сообщает «Русская весна». Техника оказалась в распоряжении ВС РФ в результате боев на Краснолиманском направлении в северной части ДНР.

Захватили американскую БПМ Bradley в ходе боев на Краснолиманском направлении, — рассказали журналисты.

Захватившие БМП военнослужащие с поля боя передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому и иронично поблагодарили его за новую технику.

Судя по всему, бронемашина не получила серьезных повреждений в ходе боестолкновений, однако самостоятельно передвигаться не может. Как рассказали бойцы ВС РФ, с передовой Bradley вывезут на буксире при помощи тягача МТ-ЛБ.

Ранее глава «Царских волков» Дмитрий Рогозин сообщил о намерении заполучить в качестве трофея французскую крылатую ракету SCALP с целью изучения боеприпаса. По его словам, соответствующий приказ уже отдан.

Заявление прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставки на Украину партии дальнобойных снарядов. Предполагается, что ВСУ получат 50 ракет SCALP-EG, которые по своей конструкции схожи с британскими Storm Shadow.