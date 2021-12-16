В Крыму назначили нового министра культуры

На пост министра культуры Крыма назначили Татьяну Манежину, она работала в ведомстве с 2011 года, в 2017 году она стала первым заместителем министра культуры полуострова. После ареста экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской по делу о получении взятки, Татьяна Манежина была назначена временно исполняющей обязанности министра культуры Крыма, пишет «МК в Крыму».

Уголовное дело в отношении Новосельской было возбуждено 18 ноября. По версии следствия, в 2018 году чиновница получила 25 млн рублей от бенефициара компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по реконструкции кукольного театра в Симферополе.

Новосельскую задержали. По месту её работы и жительства были проведены обыски. 19 ноября Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте чиновницы. Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Новосельская попала в скандальную ситуацию, выругавшись нецензурно в ходе онлайн-совещания с Аксёновым. Свой поступок она объяснила плохо работающей техникой. Тогда глава республики увольнять её не стал.