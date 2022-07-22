ТАСС: в Красноярском крае задержан министр транспорта региона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярском крае задержан министр транспорта региона Константин Димитров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что задержание связано с проектом строительства метрополитена в Красноярске.

Пока задержан, — сказал собеседник агентства.

Константин Димитров занял должность министра транспорта Красноярского края в 2017 году.

11 июля по подозрению в превышении служебных полномочий был арестован экс-руководитель казенного учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метро в Красноярске. Уголовное дело было возбуждено в ходе прокурорской проверки, выявившей ущерб бюджету в размере 742 млн рублей.

Ранее по этому же делу был задержан бывший глава Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Митволь признал вину по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство метро в Красноярске, и заключил сделку со следствием для дальнейшего разоблачения соучастников.