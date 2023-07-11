Танки Leopard и БМП Bradley превратились в металлолом после боя у Работино «Военкоры Русской Весны»: ВСУ потеряли полтора десятка единиц бронетехники НАТО в районе Работино

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в ходе боестолкновения в районе Работино на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». За минувшие сутки на этом участке фронта было уничтожено 15 единиц западной бронетехники.

На Запорожском фронте на рубеже российской обороны в районе Работино ВСУ за вчера потеряли полтора десятка единиц «элитной» бронетехники НАТО, — сказано в публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть немецкие танки Leopard, американские БМП M2 Bradley и бронетранспортеры М113.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении подразделения ВСУ активно используют иностранную бронетехнику, пытаясь добиться хоть какого-то успеха на фоне саммита НАТО.

В боях на этом участке линии соприкосновения принимают участие 47-я и 65-я отдельные механизированные бригады ВСУ. Наибольшая активность противника, по словам Рогова, фиксируется в районе Орехова, однако все попытки наступления украинских войск провалились.