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31 июля 2025 в 11:49

Таксист-мигрант отделался исправительными работами за секс со школьницей

В Туле таксиста-мигранта приговорили к обязательным работам за секс с девочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Привокзальный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Узбекистана за секс со школьницей, сообщили в управлении Судебным департаментом региона. Согласно материалам дела, в мае 2025 года обвиняемый, работавший таксистом, подвозил несовершеннолетнюю пассажирку. Во время поездки мужчина предложил девушке снять квартиру на ночь, и она согласилась. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Находясь в квартире, подсудимый, с согласия потерпевшей, не достигшей 16-летнего возраста, несколько раз вступил с ней в половую близость. Обстоятельства того дня потерпевшая скрывала от родственников до момента резкого ухудшения ее здоровья, — сказано в сообщении.

Правда раскрылась только после того, как девушке потребовалась медицинская помощь. Из-за этого она рассказала обо всем матери.

Ранее жители Обнинска рассказали о малолетних таджиках, изнасиловавших четырехлетнюю девочку. По словам людей, девятилетний мальчик рассказывал другим детям, что изнасилует их матерей. А однажды в школе он якобы затащил в туалет первоклассницу и стянул с нее трусы.

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мигранты
Тула
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