Свято-Игнатьевский храм загорелся после обстрела Донецка Кулемзин: при обстреле Донецка загорелся Свято-Игнатьевский храм

Фото: t.me/mchs_dnr

В результате обстрела Донецка произошел пожар на территории Свято-Игнатьевского храма, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, загорелось подсобное помещение в храме. О пострадавших и разрушениях градоначальник не рассказал.

В результате обстрела Куйбышевского района на Манежном проспекте произошло возгорание в подсобном помещении, расположенном на территории Свято-Игнатьевского храма, — написал Кулемзин.

Также он сообщил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка кассетными боеприпасами повреждения получили один многоэтажный дом, два частных, хозяйственная пристройка, автомобиль, а также газопровод на улице Абакумова и Сигнальной улице.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда. Кроме того, с 18:10 до 18:20 украинские войска обстреляли Макеевку и Куйбышевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов из «натовской» артиллерии.

3 сентября сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили два человека. Также сообщалось о повреждениях жилых построек. Незначительный ущерб был нанесен и городскому детскому саду. За тот день украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 86 раз. В результате атак погибла одна мирная жительница. Также ранения различной степени тяжести получили девять человек, проживающих в Петровском районе Донецка и Александровке.