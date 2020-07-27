Свердловский Минздрав может возглавить врач детской больницы

https://static.news.ru/photo/cca4904e-d016-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Андрей Карлов Фото: dmb9.ru

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев нашёл кандидата на пост министра здравоохранения региона вместо Андрея Цветкова. Руководителем ведомства может быть назначен главный врач ДГКБ № 9 Андрей Карлов.

В настоящее время его кандидатура проходит согласование в Минздраве РФ в Москве. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении главы области. Однако ни у замгубернатора Павла Крекова, ни у Карлова подтверждения этой информации журналистам агентства получить не удалось.

Карлов работает в ДГКБ № 9 с 1989 года. Он специализировался на детской хирургии, а в 2006 году стал главврачом больницы. Наряду с этим с 2019 года Карлов возглавляет медицинскую палату Свердловской области.

Цветков в настоящее время находится на больничном. Некоторое время назад глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, посетив область, раскритиковал работу местного ведомства. Вскоре после этого стало известно о том, что от Цветкова уходят заместители — Ирена Базите и Олег Рейтблат.

Ранее NEWs.ru писал, что власти Свердловской области продлили ограничения в связи с пандемией коронавируса до 3 августа. В субъекте выявлено 19,7 тысячи заражённых. Из них 14,5 тысячи выздоровели и 240 скончались. Регион занимает второе место в России по приросту заболевших.