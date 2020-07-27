Власти Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9d7299a2-d010-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководство Свердловской области продлило до 3 августа 2020 года режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Ещё на неделю — до 3 августа — в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки, — цитирует чиновника портал RNS.

В пресс-службе администрации Свердловской области добавили, что эпидемическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. В регионе по-прежнему действует масочный режим, утверждены правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции.

За всё время пандемии COVID-19 в субъекте выявили 19725 заражённых. Из них 14502 гражданина выздоровели, 240 скончались, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

В России за сутки зафиксировано 5635 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране превысило 818 120. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Согласно данным, суточный рост шесть дней не превышает 0,7%. Из вновь заболевших 24,9% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской области (188). За сутки зафиксировано 85 летальных исходов. Всего с начала распространения инфекции от заболевания скончались 13 354 человека. За сутки в России полностью выздоровели 3079 человек. За весь период из больниц выписаны 603 329 пациентов.

Как писал NEWS.ru, с 27 июля в Петербурге возобновляется работа торгово-развлекательных центров, музеев, заведений общепита, детских садов. Соответствующие изменения внесены в постановление городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.

При этом Государственный Эрмитаж и Русский музей в Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организованы определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.