Эрмитаж возобновил работу

https://static.news.ru/photo/6090ddb8-c698-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: state.hermitage/facebook.com

Государственный Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Учреждения не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Работу возобновили Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы откроются, предположительно, с 1 августа, сообщает РИА Новости.

Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организуют определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея будут обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Эрмитаж разработал несколько маршрутов, которые дают возможность познакомиться с основными экспозициями музея и шедеврами коллекции, но позволяют сделать разный акцент при осмотре, — рассказали в музее.

10 июля двери для посетителей открыл Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Одним из первых посетителей стала министр культуры России Ольга Любимова, писал NEWS.ru.