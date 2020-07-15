Эрмитаж возобновил работу

Государственный Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Учреждения не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Работу возобновили Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб. Другие экспозиционные комплексы откроются, предположительно, с 1 августа,
Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организуют определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея будут обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.
Эрмитаж разработал несколько маршрутов, которые дают возможность познакомиться с основными экспозициями музея и шедеврами коллекции, но позволяют сделать разный акцент при осмотре, — рассказали в музее.
10 июля двери для посетителей открыл Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Одним из первых посетителей стала министр культуры России Ольга Любимова, писал NEWS.ru.
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