Пушкинский музей возобновил работу

https://static.news.ru/photo/d0b04efc-c2bb-11ea-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассчитывает открыть двери для посетителей 10 июля. Учреждение не работало из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Одним из первых посетителей стала министр культуры России Ольга Любимова. Экскурсию для неё провели директор учреждения Марина Лошак и куратор выставки «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина» Виталий Мишин, сообщает РИА Новости.

Открытие столь обширной по объёму экспозиции было долгожданным для нас, здесь столько работ, представляю, сколько ещё всего осталось и хотелось бы показать, — заявила Любимова.

Ранее Лошак напомнила, что гости также смогут увидеть выставку «Тату», которую продлили до 27 сентября. Экспозиция была открыта 3 марта и успела проработать всего две недели.

Как писал NEWS.ru, проект «Тату» был воплощён совместно с французским музеем имени Жака Ширака. Экспозиция покажет все этапы развития изобразительного искусства в разных частях мира.

В России музеи снова откроются для посещения с середины июля. Учреждения уже возобновили работу и проводят подготовительные мероприятия. Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что регионы сами установят сроки открытия музеев.