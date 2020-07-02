Эрмитаж возобновит работу с 15 июля

Государственный Эрмитаж вновь начинает приём посетителей с 15 июля. Пока посещения будут организованы по сеансам, с ограничением пребывания в музее двумя часами.

Об этом сообщает Эрмитаж на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проход будет осуществляться по электронным билетам. В самих залах для посетителей организуют определённые маршруты. Кроме того, посетители и сотрудники музея будут обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.

Эрмитаж планирует корректировать схему работы примерно раз в две недели в зависимости от эпидемиологической ситуации.

С 3 июля вновь заработают для посетителей музеи Московского Кремля. Одновременно попасть в них смогут до 150 человек, а провести экскурсию можно будет только в группе не более пяти человек. В частности, начнут работать Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения.

Открываться музеи стали с 16 июня. На сегодня в России работают порядка 30% учреждений.

Накануне после отмены ограничений и наплыва первых посетителей в нескольких столичных музеях зафиксировали локальные вспышки коронавируса. Так, в ряде музеев заболели по три-четыре человека, но закрыты учреждения не были. Об этом рассказал начальник управления музейно-выставочной службы столичного департамента культуры Антон Горянов. При этом он не уточнил, в каких именно учреждениях заболели сотрудники, писал NEWS.ru.