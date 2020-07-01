Московский Кремль откроет свои музеи 3 июля

https://static.news.ru/photo/0dcdcef6-bb85-11ea-92aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музеи Московского Кремля (ММК) откроют двери для посетителей 3 июля. Одновременно попасть в них смогут до 150 человек, а провести экскурсию можно будет только в группе не более пяти человек.

Как сообщила ТАСС пресс-служба ММК, начнут Оружейная палата, а также территория Московского Кремля, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризоположения.

Посещение Оружейной палаты и соборов Кремля будет организовано по сеансам, билеты на которые можно приобрести заранее. При этом посетители должны использовать медицинские маски и перчатки. Сотрудники также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По данным пресс-службы, большие туристические группы смогут посещать Кремль только после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что 3 июля для посетителей откроют фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника «Петергоф». Фонтаны Петергофа планировали запустить 25 апреля, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Как писал NEWS.ru, министр культуры РФ Ольга Любимова в конце мая заявила о намерении просить Роспотребнадзор ускорить открытие для посетителей музейных парков. По её словам, с просьбой открыть парковые зоны обратились руководители таких известных российских музеев, как Петергоф, Царское Село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы. Также Любимова подчеркнула, что это позволит россиянам разнообразить свой досуг и снизит психологические проблемы из-за длительной самоизоляции.