Московский Кремль откроет свои музеи 3 июля

Музеи Московского Кремля (ММК) откроют двери для посетителей 3 июля. Одновременно попасть в них смогут до 150 человек, а провести экскурсию можно будет только в группе не более пяти человек.
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Посещение Оружейной палаты и соборов Кремля будет организовано по сеансам, билеты на которые можно приобрести заранее. При этом посетители должны использовать медицинские маски и перчатки. Сотрудники также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
По данным пресс-службы, большие туристические группы смогут посещать Кремль только после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавируса.
Ранее стало известно, что 3 июля для посетителей откроют фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника «Петергоф». Фонтаны Петергофа планировали запустить 25 апреля, однако этому помешала пандемия коронавируса.
Как писал NEWS.ru, министр культуры РФ Ольга Любимова в конце мая заявила о намерении просить Роспотребнадзор ускорить открытие для посетителей музейных парков. По её словам, с просьбой открыть парковые зоны обратились руководители таких известных российских музеев, как Петергоф, Царское Село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы. Также Любимова подчеркнула, что это позволит россиянам разнообразить свой досуг и снизит психологические проблемы из-за длительной самоизоляции.
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