Фонтаны и парки Петергофа откроют для посетителей 3 июля

https://static.news.ru/photo/1bd7925e-b791-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: visit-petersburg.ru

Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника «Петергоф», откроют для посетителей 3 июля. Порядок посещения музея-заповедника с учётом новых санитарно-противоэпидемических норм будет опубликован позднее.

Нижний парк и фонтаны, парки Ораниенбаума и Александрии откроются для посетителей в следующую пятницу, — говорится в сообщении музея «ВКонтакте».

Фонтаны Петергофа планировали запустить 25 апреля, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление о мерах по противодействию коронавирусу, согласно которым городские парки и скверы, детские и спортивные площадки откроются 28 июня, а летние кафе и зоопарк — 29 июня.

Как писал NEWS.ru, министр культуры РФ Ольга Любимова в конце мая заявила о намерении просить Роспотребнадзор ускорить открытие для посетителей музейных парков. По её словам, с просьбой открыть парковые зоны обратились руководители таких известных российских музеев, как Петергоф, Царское Село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы. Также Любимова подчеркнула, что это позволит россиянам разнообразить свой досуг и снизит психологические проблемы из-за длительной самоизоляции.