Министр культуры предложит ускорить открытие музейных парков

https://static.news.ru/photo/9c5a04f0-a00f-11ea-b19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Министр культуры РФ Ольга Любимова планирует предложить Роспотребнадзору ускорить открытие для посетителей музейных парков.

Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля, — цитирует Любимову пресс-служба ведомства.

По словам главы Минкульта, с просьбой открыть парковые зоны обратились руководители таких ивестных российских музеев, как Петергоф, Царское Село, Павловск, Музеи Московского Кремля, Музей Победы.

Также Любимова подчеркнула, что это позволит россиянам разнообразить свой досуг и снизит психологические проблемы из-за длительной самоизоляции.

Москвичам могут разрешить гулять в парках и пользоваться велопрокатом. Этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве. Об этом NEWS.ru рассказал близкий к столичной мэрии источник.