Локальные вспышки коронавируса зафиксированы в музеях Москвы

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Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах и авиакомпаниях на предмет соблюдения требований по выходу из режима ограничений. Были выявлены 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Самым частым нарушением среди авиакомпаний оказалось то, что их сотрудники не измеряют температуру пассажиров на входе в самолёт. В этом отличились «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «ИрАэро», АЛРОСА, «Азимут» и...