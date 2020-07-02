Локальные вспышки коронавируса зафиксированы в музеях Москвы

Несколько столичных музеев после открытия зафиксировали локальные вспышки коронавируса. После отмены ограничений и наплыва первых посетителей в некоторых музеях заболели по три-четыре человека, но закрыты учреждения не были.
Ситуацию обрисовал начальник управления музейно-выставочной службы столичного департамента культуры Антон Горянов во время онлайн-конференции. Но при этом он не уточнил, в каких именно учреждениях заболели сотрудники,
Музеи должны следовать предписаниям Роспотребнадзора и продолжать работу, добавил чиновник.
Но риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению, — аргументировал Горянов.
Чтобы избежать масштабных вспышек, добавил начальник управления, важно обеспечивать безопасность посетителей и сотрудников. Открываться музеи стали с 16 июня. На сегодня работают порядка 30% учреждений.
По состоянию на 2 июля в Москве за сутки выявлены 662 новых случая заболевания коронавирусом. Вылечились 1055 пациентов, умерли 39.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музеи Московского Кремля (ММК) откроют двери для посетителей 3 июля. Одновременно попасть в них смогут до 150 человек, а провести экскурсию можно будет только в группе не более пяти человек.
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