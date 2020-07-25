В России за сутки выявили 5635 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/95c0f3a4-cfdc-11ea-932b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России за сутки зафиксировано 5 635 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных в стране превысило 818 120. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно данным, суточный рост шесть дней не превышает 0,7%. Из вновь заболевших 24,9% не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в Москве — 694, Свердловской — 252 и Нижегородской области −188. За сутки зафиксировано 85 летальных исходов. Всего с начала распространения инфекции от заболевания скончались 13 354 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 3 079 человек. За весь период из больниц выписаны 603 329 пациентов.

Количество проведённых в России тестов на коронавирус превысило 27 млн. За последние сутки было сделано 239 тысяч таких исследований. В настоящее время под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение COVID-19 находятся 263,7 тысячи человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико спрогнозировал подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией с ноября. При этом он отметил, что новая волна будет слабее.