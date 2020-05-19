Суды Петербурга решили не эвакуироваться после сообщений о минировании

Городские суды Санкт-Петербурга решили проигнорировать сообщения о минировании, поступившие 19 мая, и официально отказались от эвакуации.
Анонимные угрозы прислали в Петродворцовый, Колпинский, Смольнинский и Октябрьский районные суды, а также руководству нескольких станций метрополитена.
Мы сообщили в полицию, эвакуироваться не будем, — заявили в объединённой пресс-службе петербургских судов.
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Как сообщал NEWS.ru, 19 мая экстренные службы Москвы получили сообщения о взрывчатке в почти 50 медучреждениях столицы.
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