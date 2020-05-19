Суды Петербурга решили не эвакуироваться после сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/ac8df180-9a09-11ea-8a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Городские суды Санкт-Петербурга решили проигнорировать сообщения о минировании, поступившие 19 мая, и официально отказались от эвакуации.

Анонимные угрозы прислали в Петродворцовый, Колпинский, Смольнинский и Октябрьский районные суды, а также руководству нескольких станций метрополитена.

Мы сообщили в полицию, эвакуироваться не будем, — заявили в объединённой пресс-службе петербургских судов.

По информации «Невских новостей», массовые сообщения о минировании начали поступать в учреждения Санкт-Петербурга 28 ноября 2019 года и теперь приходят почти ежедневно.

Как сообщал NEWS.ru, 19 мая экстренные службы Москвы получили сообщения о взрывчатке в почти 50 медучреждениях столицы.